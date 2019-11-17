В Петербурге арестован угонщик каршеринга, сбивший сотрудника ГИБДД. У него дубль за наркотики

Колпинский районный суд арестовал угонщика каршеринга Алексея Громова, который, удирая от сотрудников ГИБДД, намотал почти 100 километров по Петербургу. Решение вынесено 17 ноября.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Громову вменяют хранение наркотиков без цели сбыта. Пакетик с 2,7 грамма синтетической смеси у него изъяли в отделе полиции, куда доставили после погони.

Лихач уже знаком с 228-й статьёй Уголовного кодекса. 10 октября Фрунзенский суд отправил его под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

«Согласно материалам дела, Громов употребляет наркотические средства, не работает, устойчивых социальных связей не имеет», — отметили в Объединённой пресс-службе.





Выездное заседание суда прошло в 26-й больнице, где сейчас находится Громов. Суд постановил арестовать его до 14 января.

Вечером 15 ноября в полицию Петербурга позвонил работник службы безопасности каршеринговой компании, который сообщил об угоне BMW с московскими номерами. Сотрудники ГИБДД застали автомобиль на заправке ПТК неподалёку от развязки КАД и попытались остановить. Но водитель сбил инспектора и пошёл наутек. Машину преследовали через весь Петербурга, пока BMW на скорости не влетел в бордюр на Клубной улице в посёлке Петро-Славянка. Водитель сбежал, но на его след вышла бельгийская овчарка Атака.