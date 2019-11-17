«Вам нужно меньше водить под воздействием алкоголя». В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

Изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей – основные причины высокой смертности на российских дорогах. Об этом 17 ноября сообщил РИА Новости президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

По словам Тодта, в ДТП на территории РФ гибнет "чрезвычайно много людей", хотя Россия "всегда была активной и весьма заинтересованной" в обеспечении безопасности.

В ООН считают, что недостаток образования нужно восполнять начиная со школы. В том числе, объяснять, какими могут быть последствия пьянства за рулём.

"Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем", – подчеркнул Тодт.





Освещения на дорогах за городом тоже не хватает, заметил спецпосланник. Также, подчеркнул он, России следует поработать над тем, чтобы все пристёгивались и не лихачили. Стоит поработать и над поведением пешеходов, считает Тодт. Как заметил представитель ООН, если сравнивать смертность на дорогах в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, однако до европейских лидеров в сфере безопасности движения, таких как Швеция или Дания, нам ещё далеко.

На замечания ООН отреагировали в Федерации автовладельцев России (ФАР).

"Не все так плохо", — заявил глава ФАР Сергей Канаев. Он обратил внимание, что уровень образования водителей растёт, хотя этот показатель, по его словам, напрямую влияет на рост смертности при ДТП. Среди основных причин смертельных происшествий — недостаточная образованность самих пешеходов, уверен Канаев.