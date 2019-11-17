Ройзман хочет избираться в Госдуму от Партии перемен. Она не зарегистрирована в Минюсте

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман планирует вернуться в Госдуму в 2021 году и готов выдвигаться на выборы от Партии перемен. Но есть одно условие – ее председателем должен остаться Дмитрий Гудков.

«Если вы станете председателем Партии перемен, если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас», — сказал 17 ноября Ройзман Гудкову на конференции «Россия для граждан» (цитата по «Коммерсанту»).

Кроме того, политическое движение до сих пор не зарегистрировано в Минюсте, несмотря на многочисленные попытки. А сам Ройзман после ухода с поста мэра Екатеринбурга стал ведущим «Эха Москвы».



