Петербург взял два гран-при премии в сфере событийного туризма

Сразу два петербургских городских фестиваля удостоились Национальной премии Russian Event Awards 2019. Награждение регионов России за успешные проекты в сфере событийного туризма прошло в Самаре 17 ноября.

Петербургский фестиваль огня «Рождественская звезда» получил гран-при в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал», а фестиваль «Чудо света» победил в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году Театра» – среди городов с населением больше 100 тысяч человек.

«Чудо света» со светящимися инсталляциями и 3D-шоу показывали на Дворцовой площади 2–3 ноября.





Фестиваль огня «Рождественская звезда» проходил второй год подряд в дни новогодних каникул на стрелке Васильевского острова. Зрители любовались фейерверками, видео в формате 3D, огненными и световыми представлениями.

Всего на конкурсе был представлен 51 регион.