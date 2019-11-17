Гигантский серый кит проплыл прямо под ничего не подозревающими серферами. Видео изумило соцсети

Группа серферов ждала волны на пляже Доэни Стейт-бич в Дана-Пойнт в Калифорнии, когда молодой серый кит решил проплыть прямо под ними. Момент с помощью дрона заснял подросток.

«Вы никогда не знаете, что скрывается под поверхностью океана или какое массивное морское существо может находиться под вашей доской для серфинга», – написал The Orange County Register.

После того, как видео было опубликовано в группе Facebook Capo Cares , оно собрало десятки тысяч просмотров, получило болеее 1200 лайков и 2300 репостов, став по-настоящему вирусным.



