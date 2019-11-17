В Москве задержали участников антифашистского турнира по единоборствам

Более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам памяти Ивана Хуторского задержаны в Москве 17 ноября. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на «Медиазону». По информации «ОВД-Инфо», задержанных не менее 70.

Как указывает собеседница «Медиазоны», к залу подъехали два автобуса с омоновцами в масках. Силовики утверждают, что проводят задержания на основании некой ориентировки. Полиция обещает, что «перепишет и отпустит» всех участников турнира.

Кадры задержания опубликовал в «Телеграме» бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов. На них видно, как людей ставят лицом к стенке. Кроме того, чей-то голос на фоне говорит: «Телефоны все убираем». В телеграм-канале Antifa jokes сообщается, что задержанных доставили в ОВД по Хорошевскому району, а также по районам «Сокол» и «Аэропорт».



