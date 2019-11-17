58 человек осудили за хищение миллиардов на космодроме «Восточный». Они вернули государству мизер

Следственный комитет рассказал о 58 осужденных по делам о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный».

Как сообщает СКР 17 ноября, среди осужденных – бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.

«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей, – отметили следователи. – Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 млрд 500 млн рублей».

В суд направлены 42 уголовных дела. Кроме того, продолжается расследование еще 12 уголовных дел, в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

В ноябре на хищения на космодроме «Восточный» обратил внимание президент Владимир Путин. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят», – заявил глава государства.



