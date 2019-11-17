Власти Ирана из-за массовых протестов отключили Интернет по всей стране

Решение об отключении Интернета в Иране было принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, сообщил в воскресенье представитель иранского министерства связи, пишет 17 ноября ТАСС.

По словам чиновника, "министерство отключило Интернет по указу Высшего совета нацбезопасности Ирана". Представитель ведомства указал, что "для возвращения Интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета [национальной безопасности] страны".

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили Интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин. По сообщениям, поступившим в воскресенье, Интернет в Иране не работает и не будет восстановлен еще как минимум в течение ближайших суток.

Около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо. Правительство выпустило распоряжение о повышении цен на бензин в два раза – с 15 тыс. риалов ($ 0,09) до 30 тыс. риалов (около $ 0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла – 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов – 400 литров.



