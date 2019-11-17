Ноябрь возвращается к норме. На Петербург надвигается похолодание и туман

Нехарактерное для конца осени тепло уходит из Петербурга. На новой рабочей неделе ожидается похолодание.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус 17 ноября, трудовые будни в Северной столице начнутся с пасмурных дней и небольших осадков.

Согласно прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 18 ноября, в Петербурге ожидается туман. Температура воздуха прогреется до +6 градусов. Плюсовая отметка сохранится и ночью.

К пятнице прогнозируется похолодание. Столбик термометра будет колебаться в течение суток от -1 до +4. «При этом осадки локальные и слабые. Добавлю, что это похолодание лишь вернет температурный режим в рамки климатической нормы», — отметил Леус.

Необычно тёплый ноябрь в городе установился за счет атлантических циклонов, которые приносят на берега Невы прогретый воздух. Наблюдается температура выше средней примерно на 5 градусов. Последний раз рекорд в +9,9 градуса синоптики фиксировали 14 ноября.



