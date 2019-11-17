Форвард бельгийцев Лукаку назвал лучшего игрока российской сборной и оценил шансы России на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку в комментарии РБК 17 ноября рассказал, кого не хватило российской команде во вчерашнем матче в Петербурге, завершившемся со счётом 4:1 в пользу бельгийцев.

«Россия — сильная команда. Они могут успешно побороться на европейском первенстве. Что касается игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Головина и Черышева», — заявил Лукаку.

Особо форвард выделил Дзюбу. «Мне понравился Артем Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», — считает Лукаку.

И Россия, и Бельгия гарантировали себе место в чемпионате Европы ещё в октябре. Жеребьёвка пройдёт 30 ноября в Бухаресте.

Впервые в основной турнир прошла и сборная Финляндии, отчего эмоциональные фанаты даже выбежали толпой на поле.



