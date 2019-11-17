«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» взяли курс на Одессу. Россия возвращает Украине задержанные корабли

Задержанные в конце 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 17 ноября вышли из Керчи. Их буксируют в море для возвращения на родину.

На кадрах, которые публикуют телеканалы 17 ноября, видно, как два бронированных катера и буксир отшвартовываются от причала пограничной службы Керченского морского порта и двигаются к выходу из гавани.

Как сообщалось ранее, Россия «тянет корабли» в нейтральные воды, а навстречу им из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». Их встреча должна произойти в приблизительно в 60 км от Одессы, куда и доставят корабли.



