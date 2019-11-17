«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» взяли курс на Одессу. Россия возвращает Украине задержанные корабли
Задержанные в конце 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 17 ноября вышли из Керчи. Их буксируют в море для возвращения на родину.
На кадрах, которые публикуют телеканалы 17 ноября, видно, как два бронированных катера и буксир отшвартовываются от причала пограничной службы Керченского морского порта и двигаются к выходу из гавани.
Как сообщалось ранее, Россия «тянет корабли» в нейтральные воды, а навстречу им из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». Их встреча должна произойти в приблизительно в 60 км от Одессы, куда и доставят корабли.
Справка:
Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.