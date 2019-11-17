«Постоянно набивался в друзья». Рудковская показала «страшную фотографию» с доцентом-губителем Олегом Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская 17 ноября в своём официальном телеграм-канале «Голубь мира» выложила фотографию с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который признался в убийстве аспирантки. Снимок ей прислали знакомые.
«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали . Аж страшно стало ... 2007 г. Рядом со мной – Наталья Карпова, супруга Анатолия Карпова – 3-х кратного Чемпиона Мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич (Батурин, шурин экс-мэра Москвы. — Прим. ред.) и, собственно говоря, тот самый историк – Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!» – написала она 17 ноября в своем Telegram-канале.
Ранее Батурин комментировал встречу с доцентом в СМИ. Говорил, что Соколов – увлекающийся человек, родоначальник исторического движения, и у него якобы была обида на то, что его вклад недооценивали. И добавил, что даже ходил с ним в ресторан в 2016 году обсуждать исторические темы.
Накануне, 16 ноября, в Краснодарском крае прошли похороны Анастасии Ещенко, убитой историком в Петербурге. Её мать с них увезли на скорой в реанимацию.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».