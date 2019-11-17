«Постоянно набивался в друзья». Рудковская показала «страшную фотографию» с доцентом-губителем Олегом Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская 17 ноября в своём официальном телеграм-канале «Голубь мира» выложила фотографию с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который признался в убийстве аспирантки. Снимок ей прислали знакомые.

«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали . Аж страшно стало ... 2007 г. Рядом со мной – Наталья Карпова, супруга Анатолия Карпова – 3-х кратного Чемпиона Мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич (Батурин, шурин экс-мэра Москвы. — Прим. ред.) и, собственно говоря, тот самый историк – Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!» – написала она 17 ноября в своем Telegram-канале.





Ранее Батурин комментировал встречу с доцентом в СМИ. Говорил, что Соколов – увлекающийся человек, родоначальник исторического движения, и у него якобы была обида на то, что его вклад недооценивали. И добавил, что даже ходил с ним в ресторан в 2016 году обсуждать исторические темы.

Накануне, 16 ноября, в Краснодарском крае прошли похороны Анастасии Ещенко, убитой историком в Петербурге. Её мать с них увезли на скорой в реанимацию.