Репин продолжает собирать аншлаги: спустя 1,5 месяца в Петербурге до сих пор очереди на выставку в Русский музей

Петербуржцы и гости столицы стоят в очередях на выставку к 175-летию великого русского художника Ильи Репина. Очереди из десятков людей растянулась на тротуарах у Русского музея несмотря на то, что экспозиции уже 1,5 месяца.

Большая выставка Ильи Репина открылась для публики 4 октября в корпусе Бенуа. Экспозиция, занявшая весь первый этаж, вобрала свыше 250 произведений. Порядка 75 из них отправила Третьяковская галерея, работы также приехали из «Пенатов», хельсинкского музея «Атенеум» и других коллекций, в том числе и частных.

«Фонтанка» осмотрела выставку и рассказала о деталях, которые можно не заметить.



