Происшествия
Гейзер между детсадом и школой в Московском районе залил автомобили
Прорыв тепломагистрали 17 ноября ликвидируют у дома 73, корпус 1, по Витебскому проспекту в Петербурге, на территории между школой и детским садом.
Кипяток хлестал из люка минимум полчаса, делятся увиденным очевидцы. Припаркованные рядом автомобили оказались в воде. На место приехали аварийные службы.
В зоне разлива оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. На месте работает аварийный комиссар, вытекание воды локализовано, прокомментировали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
«На потребителях ремонтные работы не отразятся, теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются в штатном режиме», – заверили в «Теплосети».
Справка:
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно звонить в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).