Гейзер между детсадом и школой в Московском районе залил автомобили

Прорыв тепломагистрали 17 ноября ликвидируют у дома 73, корпус 1, по Витебскому проспекту в Петербурге, на территории между школой и детским садом.

Кипяток хлестал из люка минимум полчаса, делятся увиденным очевидцы. Припаркованные рядом автомобили оказались в воде. На место приехали аварийные службы.

В зоне разлива оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. На месте работает аварийный комиссар, вытекание воды локализовано, прокомментировали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».





«На потребителях ремонтные работы не отразятся, теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются в штатном режиме», – заверили в «Теплосети».