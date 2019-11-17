Спасателю не дали уплыть от ответственности в Пулково. В аэропорту задержали подозреваемого в смертельном ударе по голове

Участник алкогольных посиделок переборщил с силой и сбежал от избитого приятеля. Покинуть Петербург ему не дали.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, накануне сотрудники полиции встретили в терминале аэропорта Пулково 21-летнего спасателя, работающего в бассейне. Парня задержали по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего.

8 ноября в парадной дома на улице Адмирала Черокова, где проживает задержанный, нашли 35-летнего избитого мужчину. На место вызвали скорую, однако спасти пострадавшего не удалось. По версии следствия, приятели выпивали вместе в квартире, мирный диалог перерос в драку, спасатель нанёс несколько ударов своему оппоненту по голове и сбежал. «Было установлено, что мужчина погиб в результате травмы головы», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).



