«Увидел люльку с ребёнком, ждать не было времени». Петербуржец рассказал, как спасал детей из тонущего в Фонтанке автомобиля

Двое прохожих прыгнули в воду и помогли водителю утонувшего в Фонтанке «Рено Логана» вернуть на берег детей. Люльку с пятимесячной девочкой доставил к набережной 32-летний риелтор Виктор Корнев. Петербуржец рассказал «Фонтанке», как прошла спонтанная спасательная операция.

Накануне Виктор возвращался домой из поликлиники по Итальянской улице. У набережной реки Фонтанки он наткнулся на толпу людей.

«Увидел, что машина уходит под воду. Остались багажник и заднее стекло, форточка. Понял, что форточка открыта, оттуда вытягивается рука, и кто-то кричит: «Помогите!» Потом я увидел люльку с ребёнком. Ждать уже не было времени, снял тяжёлую одежду и прыгнул», — вспоминает горожанин.

За короткое время упавший в воду «Рено Логан» достиг середины реки. Водитель вместе с люлькой выбрался через заднее стекло. «Когда я подплыл, то увидел, что там ещё один ребёнок, и мужчина держит двух детей на плаву. Я забрал люльку и поплыл к берегу», — отметил Виктор.





В это время в Фонтанку прыгнул ещё один прохожий, он помог добраться до суши водителю Игорю Чипизубову и его 9-летнему внуку. Сейчас Виктор находится в больнице, врачи диагностировали у него переохлаждение.

16 ноября около шести вечера автомобиль «Рено Логан» скатился в Фонтанку. Водитель казачий атаман Игорь Чипизубов перепутал педали. Трагедии удалось избежать благодаря двум прохожим. Чипизубова, пятимесячную девочку и девятилетнего мальчика вернули на берег. Позже машину извлекли из воды с помощью крана.