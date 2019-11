Алжир и Марокко завалило снегом. Африканцы снимают зимнюю сказку

Северо-Западную Африку накрыли аномальные холода и снегопады. Побелели улицы городов Алжира и Марокко. Это необычное явление для стран, где обычно зимой плюсовые температуры.

Morning snow yesterday, on Mount Pueblan, Morocco. Photo by MohamMed HamMouki – posted with permission pic.twitter.com/rudvurIRDB

Как сообщает Morocco World News со ссылкой на Управление национальной метеорологии Марокко, волна холода обрушилась на несколько регионов Марокко с пятницы, 15 ноября, по воскресенье, 17 ноября. Метеостанция ожидает холодную погоду в выходные дни с минимальными температурами, от нуля градусов. Снегопады прогнозируются в населенных пунктах на востоке, в центре и на севере Марокко.

Снег в Алжире и Марокко начал выпадать в позднее осеннее и зимнее время всего несколько лет назад. Ранее эти страны с субтропическим средиземноморским климатом вообще не знали, что это такое. Их традиционные зимние температуры в диапазоне от 3 до 10 градусов тепла. И происходящее воспринимается местными жителями как катастрофа.

Snowfall in Chrea Mountains (1500m), North Algeria, last weekend.



Photos by Mouloud Khendouki – posted with permission. pic.twitter.com/8vPn12OaUb