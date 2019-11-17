Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" по контракту, подписанному в 2017 году, сообщает 17 ноября РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марию Воробьеву.

Она также отметила, что интерес к российской С-400 проявляют еще несколько стран Ближнего Востока.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", — сказала собеседница агентства.



