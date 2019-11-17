Ночью под Петербургом стреляли. Пуля угодила в руку

С помощью стрельбы разрешили конфликт во Всеволожском районе Ленобласти. Пострадавший госпитализирован с ранением руки.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 17 ноября полицию вызывали в Новое Девяткино. Сон местных жителей нарушили звуки выстрелов.

Приехавшие на место сотрудники полиции застали мужчину с ранением руки из травматического пистолета. 24-летнего пострадавшего госпитализировали. В отделение для разбирательств доставили 37-летнего.



