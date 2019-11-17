«С литовцев дополнительно евро – за щедрость!» В сети вступились за «продажных студенток» в Петербурге, которые якобы вешаются на прибалтов

«Петербургские студентки за 21 евро в барах отдаются литовцам, потому что они люди западные и щедрые, еще и паспорт ЕС могут обеспечить». Некоторые петербуржцы с этими тезисами прибалтийского журналиста Ориюса Гасановаса категорически не согласились. Дискуссия развернулась на страницах «Фонтанки», в «ВКонтакте» и Facebook, а также в комментариях под статьей на сайте.

Литовский журналист Ориюс Гасановас 6 ноября опубликовал вторую часть своих приключений с электронной визой в Петербурге. Северная столица еще не отошла от прошлого его очерка о пьяных коммунистках и бродячих автобусах в городе на Неве, как прибалтийский портал Delfi рассказал о тяжелой жизни петербургских студенток, которые атакуют иностранных туристов в барах ради красивой жизни.

Во-первых, в соцсетях комментаторы удивляются цене услуг. «Странная такса – не 20 евро, а 21», – пишут читатели «Фонтанки». «По-европейски», – отметили другие. «С литовцев дополнительное евро на щедрость!» – пояснили третьи. И продолжили градацию: час по 20 евро – это теперь «студентками» называется. «Бакалавр» берет 50, а «специалист» – 100.

«Странный заработок у девиц, купить коктейль рублей за 300 и потом за час 1500 просить», – удивился Евгений Долотов.





«Врёт литовец. Цена что за литовку в Литве, что за русскую в Питере одна – 50 в час», – заявил Андрей Писарев.

«Я хорошо разбираюсь в СПб рынке проституток; то, что журналист написал, – это фантазия, дела обстоят по-другому, есть бедствующие студентки, но не в барах и не за 21 евро. Те девушки, которые снимаются в дорогих барах для иностранцев, стоят другого бабла», – заметил экспертно Владимир.

Во-вторых, петербуржцы не уверены, что за эту цену Гасановас повстречал именно студенток.

«Продажные девушки очень любят представляться студентками... легенда у них такая. Некогда студенткам очного отделения по барам сидеть и коктейли гонять», – написала Ирина Мелешкова.

«Особенно смешно про замуж за литовцев. Ха-ха. У нас предпочитают финнов. Там пособие больше», – отметила Татьяна Богаченко.

В-третьих, в историю не очень поверили. Некоторые сравнили это с путешествием в прошлое — с 1990 годами, когда, вероятно, дела могли обстоять так.

«Он точно в Питер заезжал ? Может, пробухал командировочные?» – усомнился Никита Павлов.





«Я даже не буду интересоваться, откуда у литовца (средняя ЗП – 1750 евро, самая бедная из стран Балтии, если что) лишние 45 – 70 евро за 2 часа секс-общения со «студенткой», – заявил Макс Никольский

Но были и те, кто отнесся серьезно и заявил, что надо уметь принимать критику.

«Вспомните чемпионат мира по футболу. Лично видел у выхода со стадиона (за территорией) ярких дам в мини-юбках, которые явно не хотят сидеть на скамейке чемпионата России и хотят поехать поиграть во французкий или испанский чемпионат», – отметил Владимир Морозов.

«Вы хоть знаете, сколько сейчас стипендия?» – напомнил Serg812.

А некоторые и вовсе посчитали это неплохой рекламой.

«Молодой раздолбай из Прибалтики приехал сделать хорошую рекламу городу для других таких же молодых раздолбаев из Европы. Молодым раздолбаем параллельно Эрмитаж и с фонтанами, им нужны телочки, весело и чтобы за недорого. Если мы хотим, чтобы в Питер ехали только старые китайцы, то нужно возбудиться, обидеться в лучших чувствах и прогнать парня домой. А если нужны молодые, то подарить ему билет в Эрмитаж без очереди», – считает Максим Малышкин.

Напомним, что рассказ про девушек – это вторая часть приключений литовского журналиста Ориюса Гасановаса. Он приехал в Петербург по электронной визе и в первый раз рассказал о пьяных коммунистках и бродячих автобусах.