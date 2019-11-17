Саудовская Аравия оценила перед IPO свою нефтяную корпорацию Saudi Aramco в 1,7 млрд долларов

Национальная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco установила диапазон цен для своего листинга, который подразумевает, что стоимость нефтяного гиганта составляет от 1,6 до 1,7 млрд долларов, сообщает 17 ноября Reuters. Это меньше 2 триллионов, на которые рассчитывал наследный принц страны, но всё равно это будет крупнейшим IPO в мире.

Saudi Aramco 17 ноября заявила о намерении продать 1,5% своих акций, или около 3 млн акций, за 30 – 32 риала за штуку (8 – 8,5 долларов). Стоимость IPO составляет составляет 96 млрд риалов (25,60 млрд долларов США).

Saudi Aramco может побить рекорд китайского титана электронной коммерции Alibaba в 25 миллиардов долларов, которые он привлёк для своего дебюта на фондовом рынке в Нью-Йорке в 2014 году.

Инвестиционный мир все еще пытается понять, чего стоит известная своей секретностью компания. С одной стороны, Saudi Aramco – самая прибыльная в мире с запланированным дивидендом в следующем году в размере 75 миллиардов долларов, это более чем в пять раз превышает выплату Apple. С другой – ожидается, что глобальный спрос на нефть и ставка на неё начнут снижаться с 2025 года, когда начнутся меры по сокращению выбросов парниковых газов и увеличится использование электромобилей. Есть и политические риски, отмечает Reuters.



