Лжегазовики обчищают старушек в Приморском районе. После их визита исчезают драгоценности и валюта

Две жительницы Приморского района Петербурга, пообщавшись с газовиками у себя дома, обнаружили пропажу денег. Фейковые сотрудники навязывают покупку ненужного оборудования, а пока идёт диалог с хозяином, исследуют жильё на предмет ценностей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, накануне около 17.00 в полицию поступило сообщение от 72-летней пенсионерки. Пару часов назад к ней в квартиру на улице Дибуновской позвонил незнакомец, который представился сотрудником «Ленгаза» и мельком показал удостоверение. Твёрдым шагом мужчина проследовал на кухню и сразу же учуял утечку, хозяйке объявил, что нужно срочно менять плиту. Приобрести новую можно у него за 26 500 рублей.

Пенсионерка достала из комода гобеленовую сумку, в которой хранились сбережения, и передала сумму в 30 тысяч рублей. Рабочие притащили в квартиру новую плиту и даже выдали сдачу в 3500 рублей. Но когда они ушли, горожанка заглянула в своё хранилище, и оно оказалось пустым. Исчезли золотые серьги, кольцо с драгоценным камнем, три тысячи евро. Ущерб пострадавшая оценила в 340 тысяч рублей.

В этот же день сотрудников «Ленгаза» встречала ещё одна пенсионерка в Приморском районе. К 80-летней женщине в квартиру на Ланском шоссе пришли двое и предложили приобрести газоанализатор. После их ухода пропала купюра в пять тысяч рублей.

«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



