Снёс 10 метров разделительного забора, снял номера, сбежал. Петербургская полиция ищет лихого водителя «Шевроле»

В Кировском районе Петербурга около полуночи проспект Ветеранов в районе дома 9 лишился четырёх секций разделительного ограждения.

Как сообщили 17 ноября в пресс-службе УГИБДД, их снёс автомобиль марки «Шевроле Каптива». К счастью, пострадавших нет, однако нет и того, кто был за рулём. Лихой водитель машины, который не вписался в нужную полосу на съезде с Дачного проспекта, раскидал 10 метров ограждения, при этом сам оказался цел и невредим, утверждают очевидццы в Сети. Номера с изрядно помятой машины он снял и скрылся с места ДТП.

«По факту происшествия проводится проверка, личность водителя устанавливается», – прокомментировали в УГИБДД.



