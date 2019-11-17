Названы самые популярные в России премиальные авто

Самым продаваемым автомобилем класса «премиум» за первые три квартала 2019 года стал кроссовер Lexus RX. За девять месяцев обладателями нового авто этой модели стали 6437 человек, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В тройку лидеров по продажам также вошли Mercedes-Benz E-Class (6002 шт.) и BMW 5-Series (5204). В Топ-10 наиболее популярных – BMW X3, Lexus NX, BMW X5, Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX.

Эксперты отмечают, что продажи автомобилей в премиум-сегменте в октябре выросли в России на 9%. В предыдущем месяце было реализовано более 14 тысяч авто.



