В Анталье произошло землетрясение. Российские дипломаты выпустили заявление

Генеральное консульство России в Анталье сообщило о землетрясении.

«В 21.14 в уезде Эльмалы провинции Анталья на глубине 53 км произошло землетрясение силой 4,2 балла. По данным местных властей, жертв и разрушений не зафиксировано», – заявили дипломаты утром 17 ноября.

Согласно 12-балльной шкале интенсивности силы землетрясений, четыре балла оцениваются как умеренное явление – внутри зданий чувствуется сотрясение. При трех баллах уже качаются люстры.

В конце сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря, к югу от Силиври. В течение часа последовало около 30 повторных толчков.



