Украина заявила о завершающем этапе получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей постепенно завершается. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передаёт РБК.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.

Ранее издание «Думская» сообщало, что Россия «тянет корабли» из Керчи, а навстречу им из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». И встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы.

МИД РФ заявил, что решение не связано со встречей «нормандской четвёрки». При этом российские власти подчеркнули, что изъятые оружие моряков и документация останутся в России в качестве вещественных доказательств.



