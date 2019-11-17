Украина заявила о завершающем этапе получения кораблей от России
Процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей постепенно завершается. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передаёт РБК.
«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.
Ранее издание «Думская» сообщало, что Россия «тянет корабли» из Керчи, а навстречу им из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». И встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы.
МИД РФ заявил, что решение не связано со встречей «нормандской четвёрки». При этом российские власти подчеркнули, что изъятые оружие моряков и документация останутся в России в качестве вещественных доказательств.
Справка:
Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.