BMW взял на таран вестибюль «Рыбацкого». Водитель бросил машину в канаве и удрал

Автомобиль «БМВ» вылетел на тротуар и задел вестибюль станции метро «Рыбацкое» 16 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец Иван.

Авария произошла около 20.00. Серебряный «БМВ» свернул на тротуар и нацелился на вестибюль станции метро «Рыбацкое», но встретил преграду в виде припаркованной «Лады». Легковушка приняла на себя основной удар. «Несколько пешеходов чудом успели отбежать в сторону. Пострадавших нет. Водитель был пьян, вышел из машины, осмотрел повреждения и уехал, несмотря на попытки очевидцев задержать его», — отметил горожанин.

Далеко лихач уехать не смог. Позже «БМВ» с распахнутой дверью нашли в канаве на 3-м Рыбацком проезде. Водителя на месте не оказалось.



