Сборная России проиграла на «Газпром-Арене». Это первое поражение в 8 матчах

Издевательства братьев, гол престижа и наивные болельщики на трибунах: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги матча квалификационного раунда к Евро-2020 между командами России и Бельгии.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В самый северный город-миллионер приехала сборная России по футболу. Впервые после чемпионата мира, и потому вызвав ажиотаж: главная команда страны уже квалифицировалась на предстоящий чемпионат Европы, и на волне локального успеха билеты на матч закончились давно. Тем более что соперником коллектива Станислава Черчесова были бельгийцы, одна из лучших сборных мира в настоящий момент. Матч, по сути, был товарищеским: участие в предстоящем турнире гарантировали себе обе сборные, но главный тренер сборной России слово «товарищеский» применительно к встречам своей команды запрещает (как и еще 22 слова).

С составом Станиславу Черчесову пришлось поработать: перед матчем против бельгийцев травмы получили Дмитрий Черышев и Александр Головин, выступающие за «Валенсию» и «Монако» соответственно. Выбор Станислава Саламовича пал на следующих футболистов: Маринато Гильерме в воротах («Локомотив»), защитники – Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА). Полузащита – Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев, Юрий Жирков (оба «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), нападающий – Артем Дзюба («Зенит»).

Естественно, стадион ждал Эдена Азара. Один из самых ярких полузащитников современного футбола, перейдя из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», изрядно погрузнел, породил невероятное количество мемов о лишнем весе в большом спорте, но до сих пор бельгиец – ярчайший футболист нашего времени. Противостояние Фернандеса на фланге с Азаром стало одной из главнейших интриг матча: вся игра команды Роберто Мартинеса шла через левый фланг ногами футболиста «Реала».





Аудитория на матчах сборной капитально отличается от регулярных появлений «Зенита» на «Газпром-Арене». Перед матчем мы общались с болельщиками из Уфы, Казани, Ноябрьска, Находки, Нижнего Новгорода. Большая часть из них не знала, куда идти. Волонтеры пытались изо всех сил. Получалось так себе. Справедливости ради скажем, вход на матч, в отличие от предыдущих игр сборной на стадионе в Санкт-Петербурге, был организован лучше обычного, и основная часть болельщиков успела на свои места к стартовому свистку.

Сборная России начала с давления. Входы в штрафную возникали с завидным постоянством. На 7-й минуте сработала клубная связка: Жирков прошел по флангу, навесил в центр, Дзюба бил с сопротивлением, но опасно. Мяч в створ не попал. Уже в следующем эпизоде Ионов заработал угловой: экс-полузащитник «Зенита», объект грандиозной кричалки виража на тему страсти к алкоголю и интеллекта на мотив творчества Сергея Шнурова, опасно врывался в прямоугольник штрафной Тибо Куртуа с правого фланга, но мяч от ноги центрального защитника сборной Бельгии пересек лицевую линию.

На 18-й минуте сейвом отметился Гильерме: предсказуемо бил Азар. Но буквально через минуту, легко разобравшись с Фернандесом, счет в матче открыл младший брата Эдена – Торган Азар, выступающий за «Боруссию» из Дортмунда: с правой ноги в ближний верхний угол. Вратарь сборной России даже не дернулся. Трогательно, что голевую передачу брату выписал как раз таки Эден. Куцый вираж затянул «Время славян» группы «Алиса». «Время» сменила неизбежная для международных матчей «Катюша». На берег тем временем выходить никто не собирался: футболисты сборной Бельгии установили контроль над мячом, что конвертировалось в легкий второй гол: на этот раз забил старший из Азаров, после передачи Ромелу Лукаку. Над полем взмыли три голубки, прилетевшие поклевать зерна. Безнадеги на трибунах при этом не наблюдалось: Оздоев опасно пробил по центру, Куртуа не смог зафиксировать мяч, но на добивание никто не успел. Стадион зашелся в патриотическом регистре: «Россия, Россия».

Увы, патриотический настрой не помог сдерживать Азаров: на 40-й минуте бельгийца вывел на пустые ворота Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити», и на «Газпром-Арене» был зафиксирован локальный разгром, 3:0. В перерыве ветераны ложи спортивной прессы отмечали определенные риски, на которые пошел Черчесов, выходя играть в четырех защитников. Справедливости ради отметим, за действиями Семенова и Фернандеса действительно было трудно смотреть без слез. Скептики довольствовались статистическим фактом: чтобы не потерять место во второй корзине перед жеребьевкой чемпионата Европы, сборная России должна была не проиграть с разницей в 11 мячей.

В начале второго тайма травму получил Дрис Мертенс из «Наполи», а Гильерме наконец что-то поймал. Тренерский штаб главной команды страны решился на быструю замену: вместо Жиркова на поле вышел спартаковец Зелимхан Бакаев. Невзыскательные трибуны овацией поддержали инициативу Черчесова слаженным скандированием.

Несмотря на активные попытки футболистов сборной России что-то предложить, бельгийцы спокойно справлялись с вызовами времени. Тот же Аксель Витсель, когда-то выступавший за «Зенит», как показалось с трибун, не особо вспотел. Тем временем вместо Зобнина на поле вышел Далер Кузяев. Вираж встретил футболиста «Зенита» скандированием: «Только Русь и только победа».

За 25 минут до конца матча интересно бил Оздоев. Почти вышел на ударную позицию Фернандес. Но разница в классе команд, мягко скажем, бросалась в глаза: напомним, на предыдущем большом турнире – чемпионате мира-2018 – сборная Бельгии в матче за третье место уверенно переиграла англичан и завоевала бронзовые медали. Россия в ? финала проиграла по пенальти хорватам... На 72-й минуте счет не братским голам открыл Лукаку: его дальний удар Гильерме тоже не отбил. Преданные болельщики потянулись с трибун. К слову, Андрей Аршавин, сидевший первый тайм в ложе прессы, ушел еще в перерыве. Матч посетили 53 317 болельщиков.





Когда бельгийцы уже мысленно собрались выезжать со стадиона, сборная России создала самый опасный момент матча: удар хозяев заблокировал герой страшных снов всех футбольных комментаторов – защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд. После розыгрыша углового головой с линии вратарской бил Кузяев, Куртуа потащил, а Джикия все-таки смог попасть в пустые ворота с добивания. Важность гола престижа никто не отменял, хотя разгромный счет все еще сохранялся.

В финале матча в составе сборной России случилось историческое событие: Дзюбу заменили. Вместо него вышел воспитанник академии «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий сейчас за чешскую «Младу Болеслав». Финальный свисток расставил акценты: прервалась серия из 7 победных матчей сборной России подряд; сборная Бельгии пропустила второй раз в 2019 году (до того в марте ей забивали опять-таки россияне); сборная Бельгии забила 34 гола за отбор – это лучший показатель в Европе.

После матча Мартинес зафиксировал: удалось сдержать Дзюбу. Кузяев признал: «Мы не смогли побороться за первое место в группе. Главное — мы на Евро». И с этим не поспоришь.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»