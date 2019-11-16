Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества

Неловкая ошибка водителя вынудила автомобиль «Рено Логан» совершить заплыв центре Петербурга. Казачий атаман со стажем перепутал педали.

Как стало известно «Фонтанке», 16 ноября около 17.38 Игорь Чипизубов ожидал жену. 56-летний водитель остановил «Рено Логан» с двумя внуками в салоне у дома под номером 19 на набережной Фонтанки. Однако парковка противоречила знакам, сотрудник ГИБДД попросил переместить автомобиль. Чипизубов согласился, пытаясь совершить манёвр, нажал не на ту педаль. Машина съехала в воду.

Детей помогли вытащить из воды двое прохожих. Сейчас мальчик девяти лет и пятимесячная девочка находятся в больнице Раухфуса. К 19.00 машину вернули на берег с помощью крана.

Игорь Чипизубов на профильных сайтах фигурирует как «мастодонт казачества». Он является атаманом Адмиралтейско-Невской станицы.



