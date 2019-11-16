Бельгия разгромила Россию на «Газпром Арене»

Поражением сборной России по футболу завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии в субботу, 16 ноября, в Петербурге. Российская команда уступила со счётом 1:4.

Голы за Бельгию забили Торган Азар (19 минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). Автором единственного гола у сборной России стал Георгий Джикия (79).





Из-за этого поражения россияне лишились шансов на первое место в группе. Тем не менее, второе место, которое отечественная команда гарантировала себе ранее, также обеспечивает выход в финальную часть чемпионата Европы.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). Уже известно, чем Евро-2020 в Петербурге будет отличаться от чемпионата мира-2018.