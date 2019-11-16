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Финляндия
16.11.2019 21:40
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«УЕФА, пойми нас. Мы ждали этой победы 120 лет». Сборной Финляндии грозит наказание за безумства фанатов на поле

Финляндия до сих пор гудит после победы над Лихтенштейном. Финны огненно отметили исторический выход сборной по футболу в основной турнир чемпионата Европы, однако за эмоции болельщиков можно поплатиться штрафом.

Сборная Финляндии по футболу следующий матч на своём поле может провести без зрителей, к тому же ей грозит штраф в размере 100 тысяч евро, сообщает 16 ноября Delfi.

После победы над Лихтенштейном со счётом 3:0 на стадионе в Хельсинки вечером 15 ноября тысячи зрителей промчались мимо охранников на поле, не в силах сдержать эмоций в связи с историческим событием – Финляндия впервые пробилась в финальный турнир чемпионата Европы.


Не обошлось и без традиционного празднования у фонтана – к счастью, на этот раз воды там не было. Однако обычно так финны празднуют победу в чемпионате мира по хоккею.

«Атмосфера всё же была другая, – поделился впечатлениями с "Фонтанкой" финн Янне, который вместе с тысячами других соотечественников смотрел матч на одной из главных площадей Хельсинки. – Футбол не так популярен в Финляндии, как хоккей, но болельщики более страстные. Для многих это был очень эмоциональный момент. Я вчера смотрел видео, где один мужчина плакал и говорил, что ждал этого 50 лет».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timojr (@timojr)

На стороне своих болельщиков выступают и спортсмены.

Легендарный в Финляндии экс-защитник сборной и один из руководителей Финского футбольного союза Ханну Тихинен заявил в комментарии Yle: «Я понимаю их (фанатов). Я думаю, что когда будем писать отчёт в УЕФА, можем написать: «Попытайтесь понять нас, мы ждали этого 120 лет».

Отвечающий за безопасность в Финском футбольном союзе Марко Касагранде и наставник национальной сборной Маркку Канерва не видят проблемы в штрафе и считают, что причина праздновать вместе с командой на поле была. После завоевания путевки на чемпионат Европы 100 тысяч евро, действительно, не такая уж существенная сумма, по сравнению с тем, с 9,25 млн евро. Такова минимальная сумма, которую выплатит УЕФА участникам чемпионата Европы.

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