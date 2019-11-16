Юные последователи Тесака признали вину. Трое отправились к родителям, один уехал в СИЗО

Ленинский районный суд избрал меру пресечения для четверых участников агрессивного общения с приезжим в парке «Екатерингоф». Решение вынесено 16 ноября.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, троих юношей отправили под домашний арест до 13 января. Их приятеля увезли в СИЗО. Вину фигуранты признали.

По версии следствия, в День народного единства группа парней от 14 до 17 лет напала на мигранта из Узбекистана в парке «Екатерингоф». Юноши потребовали у Улугбека покинуть территорию РФ, затем избили его. Действия несовершеннолетних квалифицировали как хулиганство.

К эпизоду в парке «Екатерингоф», как полагают следователи, причастен также 17-летний фанат националиста Тесака. Второкурсника колледжа индустриализации городского хозяйства ранее арестовал Красногвардейский суд по подозрению в нападении на трудового мигранта у станции Пост Ковалево. Мужчину 5 раз пырнули ножом и испинали ногами.

Всего после двух эпизодов с налетом экстремизма в поле зрения следствия попали 9 человек, один из которых — восьмиклассник.



