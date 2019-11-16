Евро-2020 в Петербурге: электронные билеты, две фан-зоны и уникальный выбор

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин 16 ноября рассказал об отличиях в подготовке к матчам чемпионатов мира и Европы. И о том, почему для Евро выбрали именно Петербург.

«Когда мы подавали заявку, мы почувствовали большее тепло по отношение от УЕФА к этому городу. Нам нужен был город, который мог бы победить. Я не хочу сказать, что не победила бы Москва или другой город. Понимаете, есть официальная часть, а есть интуитивная. Мы почувствовали, что с этим городом можем победить», — передает 16 ноября слова Сорокина Sport24.

Также он заявил, что впервые на Евро в Петербурге будет задействована система электронных билетов. Также будут организованы сразу две фан-зоны, а не одна. И болельщики будут прибывать на один матч, а не оставаться на более длительный срок, как это было на чемпионате мира.

Кроме того, всем обладателям Fan ID обещают бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В городе на Неве состоятся четыре матча турнира.



