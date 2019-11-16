В Петербурге со стрельбой останавливали угнанную BMW из каршеринга. Водитель сбил сотрудника ГИБДД

Водитель каршерингового BMW устроил гонки по Петербургу со стрельбой. Километраж погони с маневрами может достигать 100 км.

Как пишет 16 ноября 47news, накануне вечером в полицию Петербурга позвонил сотрудник службы безопасности каршеринговой компании, который сообщил об угоне BMW с московскими номерами. Машина, судя по маячку, стремилась выехать из города во Всеволожский район Ленобласти по Выборгскому шоссе. Отряд дорожной полиции заметил, что машина была на заправке ПТК, неподалёку от развязки КАД, и попытался остановить. Но водитель сбил инспектора и пошёл наутек.

47news: Угонщик сбил сотрудника ГИБДД, погоня была со стрельбой от rutube_account_7570231 на Rutube





Началась погоня через весь Петербург, которая переместилась в Колпино. Выстрел в воздух и по колесам никого не остановили. Но BMW на скорости влетел в бордюр на Клубной улице в посёлке Петро-Славянка. Водитель скрылся, и на след вышла бельгийская овчарка Атака.

Она за 20 минут нашла спрятавшегося в кустах 22-летнего угонщика по имени Алексей, из посёлка Виллози Ломоносовского района. Судя по фотографиям в сетях, любит спортивные костюмы с тремя полосками и недорогой виски. В кармане у него обнаружилась металлическая коробка с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком. Он был не один. Коллега из сопровождения, который передвигался на Volkswagen Polo, также попал в аварию и скрылся — его ищут.