«Не долетел». Построенный петербургской компанией военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области во время испытаний

В поселке Листвянка Рязанской области 16 ноября упал беспилотный летательный аппарат «Орион». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Рязанской области Дениса Арапова. Беспилотник рухнул в 70 метрах от жилых домов, разрушений и пострадавших нет.

Он должен был приземлиться на ВПП Протасово неподалёку, все службы были наготове, уточнил Арапов. «Но он не долетел, упал», — сказал он.

Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, и специалисты Минобороны вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали упавший аппарат.





Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев заявил ТАСС, что это был экспериментальный образец беспилотника. По предварительным данным, причиной крушения БПА во время испытаний стал отказ техники.

Разработчик «Ориона», компания «Кронштадт», примет участие в расследовании инцидента, сообщает ТАСС.