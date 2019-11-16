«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции

Читательница "Фонтанки" Карина

Жительница Петербурга оказалась в Венеции, когда город накрыло сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Карина Чернышова рассказала «Фонтанке», как потеряла жильё и спасалась от воды, уровень которой становился выше с каждой минутой.

Пик паводка зафиксировали 13 ноября. Тогда уровень воды поднялся до 187 см, что лишь на 7 сантиметров меньше исторического рекорда в 1966 году. В ночь перед рекордной отметкой Карине пришлось экстренно искать сухое место для сна.

«Мы просто поняли, что нашу маленькую съёмную квартиру затопит больше, чем мы рассчитывали. Я быстро позвонила друзьям и договорилась, чтобы мы хотя бы ночь переночевали у них. Вода реально поднимается у вас на глазах. Только в пять утра вода ушла, город был полностью обесточен.<...> Кровать была полностью в воде, плавал холодильник, пахло канализацией. Мы не стали включать свет, мы в темноте в пять утра с фонариками от телефонов складывали вещи в чемоданы и бежали обратно к друзьям, пока снова не поднялась вода», — отметила Карина.

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Петербуженка работает на Венецианском биенале, музеи и выставки закрыли на сутки для проверки сохранности произведений. 14 ноября в Венеции объявили чрезвычайное положение.

«Вчера я вышла из дома и мне было по щиколотку. Вода поднялась примерно за 40 минут на 40 сантиметров», — прокомментировала Карина.

В результате наводнения пострадало множество зданий в историческом центре города, включая собор Святого Марка и служебные помещения театра «Ла Фениче». Разгул стихии не пережили два человека. Правительство Италии выделило 20 млн евро для ликвидации последствий затопления. Власти пообещали жителям Венеции, чьи дома пострадали от наводнения, по 5 тысяч евро, владельцам ресторанов и предпринимателям — по 20 тысяч евро. Венецианцы между тем обвиняют политиков в коррупции из-за того, что начатый в 2003 году проект защитных сооружений от наводнений до сих пор не завершён и едва ли будет готов к 2021 году.

Так как биенале продолжается до 24 ноября, сейчас Карина ищет новое жильё.