Скатившийся в Фонтанку автомобиль подняли с помощью крана. «Фонтанка» показывает видео

Читатель "Фонтанки" Юрий

В 19.04 «Рено Логан», упавший в реку Фонтанку у дома 34, вытащили при помощи крана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Внутри автомобиля в момент падения находились мужчина 1963 года рождения и двое детей: девятилетний мальчик и девочка пяти месяцев. Им на помощь в воду бросились двое мужчин, а не один, как сообщалось ранее. В итоге все 5 человек после осмотра врачами скорой помощи были отправлены в лечебные учреждения города. Ранее УГИБДД уточняло, что угодившие в воду получили среднее переохлаждение.

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки" Юрий

По словам очевидцев, машина скатилась в воду по спуску к реке.



