СК проверит старый инцидент с избиением на лекции Соколова после обращения студента к Бастрыкину
Во время приёма граждан в Санкт-Петербурге к председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину обратился студент, пострадавший от применения силы во время лекции из-за конфликта с преподавателем. Об этом сообщается 16 ноября на сайте СК РФ.
По всей видимости, речь идёт об инциденте с Олегом Соколовым, который обвиняется в жестоком убийстве Анастасии Ещенко. В марте 2018 года у студента произошёл конфликт с Соколовым, после чего молодого человека по просьбе лектора жёстко, с применением силы выпроводили из аудитории.
Житель Северной столицы рассказал Бастрыкину, что по этому поводу обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Глава СК поручил руководству Главного управления Следкома по Санкт-Петербургу "истребовать и изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела".
Похороны убитой в Петербурге Анастасии Ещенко состоялись 16 ноября.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».