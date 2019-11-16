СК проверит старый инцидент с избиением на лекции Соколова после обращения студента к Бастрыкину

Во время приёма граждан в Санкт-Петербурге к председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину обратился студент, пострадавший от применения силы во время лекции из-за конфликта с преподавателем. Об этом сообщается 16 ноября на сайте СК РФ.

По всей видимости, речь идёт об инциденте с Олегом Соколовым, который обвиняется в жестоком убийстве Анастасии Ещенко. В марте 2018 года у студента произошёл конфликт с Соколовым, после чего молодого человека по просьбе лектора жёстко, с применением силы выпроводили из аудитории.

Житель Северной столицы рассказал Бастрыкину, что по этому поводу обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было. Глава СК поручил руководству Главного управления Следкома по Санкт-Петербургу "истребовать и изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела".

Похороны убитой в Петербурге Анастасии Ещенко состоялись 16 ноября.



