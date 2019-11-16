В Фонтанку упал «Логан» с двумя детьми. Прохожий сиганул в воду, чтобы спасти младенца и школьника

Читатель "Фонтанки" Юрий

В автомобиле, упавшем в Фонтанку, находился один взрослый и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга 16 ноября.

Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки" Юрий

В воде оказался «Рено Логан», которым, как уточнили в УГИБДД, управлял мужчина 1963 г. р., также в салоне находились пятимесячный младенец и ребёнок девяти лет. Серьёзных травм они не получили – медики зафиксировали среднее переохлаждение. По данным МЧС, один из прохожих прыгнул в воду и помогал вытаскивать детей на берег.

«Машина медленно съехала в воду. Скорее всего стояла», — рассказала «Фонтанке» одна из очевидиц Александра.





Инцидент произошёл в 17:38 около дома 34 по набережной Фонтанки. «Рено Логан» угодил в воду, вероятно скатившись со спуска к реке.