На Фонтанке в воду улетел автомобиль. Трое взрослых и ребёнок сами выбрались из салона

Автомобиль покинул проезжую часть и вылетел в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. О транспорте в воде у 34 дома на набережной Фонтанки рассказали очевидцы в социальных сетях около 18.00.

По информации пресс-службы городского МЧС, в салоне находились трое взрослых и ребёнок. Они смогли выбраться из машины самостоятельно. Спасатели помогли им добраться до берега. Сейчас их осматривают медики.

«К месту следует кран спецчасти для подъёма машины», — добавили в ведомстве.



