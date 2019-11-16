Россиянин получил два года тюрьмы в Финляндии за контрабанду сигарет

В распространении незаконно ввезенных в страну сигарет участвовали также финны.

Уездный суд Южной Карелии вынес приговоры российско-финской преступной группе, занимавшейся контрабандой и распространением сигарет, сообщает 16 ноября Yle.

По данным финских СМИ, гражданин России вместе с подельниками с декабря 2018-го по август 2019 года перевез из России в Финляндию более 3000 блоков сигарет. За это время они успели транспортировать 47 партий по 20 – 40 блоков, спрятанных в задней части салона автомобиля. Табачные изделия контрабандисты переправляли из Выборга в приграничный город Иматру и его окрестности, а там продавали четырём финнам, которые реализовывали товар среди соотечественников с пагубной привычкой.

Гражданина России приговорили к одному году восьми месяцам тюрьмы за налоговое преступление и контрабанду. Один из двух его подельников по тем же статьям получил 11 месяцев лишения свободы условно. Двое финнов получили штрафы, двое – условные сроки (один год пять месяцев и десять месяцев) за налоговые преступления. Все преступники обязаны выплатить компенсацию государству в размере 237 тыс. евро. Именно в такую сумму был оценён ущерб государству за счёт неуплаченных таможенных пошлин.

Сигареты – самый распространённый вид контрабандного товара на российско-финляндской границе. Таможенники регулярно находят спрятанные в укромных местах машины табачные изделия.



