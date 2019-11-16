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Мать убитой Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери её увезла скорая
Похороны убитой в Петербурге дочери закончились для матери аспирантки СПбГУ скорой помощью и больницей.
«Моя жена сейчас в реанимации», — заявил РБК 16 ноября отец убитой Олег Ещенко.
Подполковник МВД Галина Ещенко приезжала в Северную столицу 10 ноября, на следующий день после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери в Мойке.
Похороны девушки прошли 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края. Отпевание состоялось в Троицкой церкви. Проститься с погибшей пришли родственники, знакомые и жители станицы.
В полиции Калининского района Краснодарского края Галина Ещенко служит с 2005 года, до этого имела опыт работы школьным учителем и психологом, вторую специальность она применяла и в структуре МВД. На должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом, была назначена год назад.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».