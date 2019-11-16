Мать убитой Соколовым аспирантки в реанимации. С похорон дочери её увезла скорая

Похороны убитой в Петербурге дочери закончились для матери аспирантки СПбГУ скорой помощью и больницей.

«Моя жена сейчас в реанимации», — заявил РБК 16 ноября отец убитой Олег Ещенко.

Подполковник МВД Галина Ещенко приезжала в Северную столицу 10 ноября, на следующий день после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери в Мойке.

Похороны девушки прошли 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края. Отпевание состоялось в Троицкой церкви. Проститься с погибшей пришли родственники, знакомые и жители станицы.

В полиции Калининского района Краснодарского края Галина Ещенко служит с 2005 года, до этого имела опыт работы школьным учителем и психологом, вторую специальность она применяла и в структуре МВД. На должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом, была назначена год назад.



