Заперли в подвале и потребовали устранить прорыв. На Урале жители дома взяли бригаду коммунальщиков в заложники

Полицейские в Екатеринбурге освободили аварийную бригаду коммунальщиков, которых взяли в заложники местные жители. Их подвал заливает кипятком, а работники ЖКХ предложили им ждать ремонта до понедельника.

«Прорыв находится не в доме, это не наша зона ответственности, мы туда вообще не имеем права вмешиваться. А жители немного не поняли этот момент. И когда наши сотрудники, аварийная бригада, поехали туда на вызов, жильцы их закрыли в подвале, пытались удержать там, пока они не устранят аварию. Держали минут 25. Бригада сообщила диспетчеру об этом, и он уже вызвал полицию на место», – рассказал 16 ноября E1.ru начальник юридического отдела УК Октябрьского района города Николай Гордеев.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили журналистам, что сообщение о случившемся им поступало, по данному факту проводится проверка. Заявления в полицию пока не поступали.



