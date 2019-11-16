Аварийная посадка самолёта под Петербургом попала на видео. Им управлял опытный пилот

Самолётом, который совершил аварийную посадку во Всеволожском районе Ленобласти 16 ноября, управлял Сергей Лопатин, сообщает 47News.

Как рассказали изданию представители аэродрома в Манушкино, откуда взлетал борт, Лопатин – пилот с многолетним опытом. Удостоверение и свидетельство лётной годности у него в порядке. Также в 2019 году, по данным специализированных форумов, самолет NG4 RA1155G под его управлением участвовал в дружественном международном перелёте из Петербурга в Германию.

Разрешение на сегодняшний полёт, по предварительным данным, учебный, у него было. Также аэродром подтвердил, что инцидент действительно произошёл в результате отказа двигателя.





Очевидец рассказал, что пилот пытался уклониться от жилых построек и в итоге "ушёл в забор".