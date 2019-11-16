Петербургские студентки за 21 евро отдаются литовцам, потому что они «люди западные» и щедрые: новый отзыв из Прибалтики об электронных визах

Литовский журналист Ориюс Гасановас опубликовал вторую часть своих приключений с электронной визой в Петербурге. Северная столица еще не отошла от прошлого его очерка о пьяных коммунистках и бродячих автобусах в городе на Неве, как прибалтийский портал Delfi рассказал о тяжелой жизни петербургских студенток, которые атакуют иностранных туристов в барах ради красивой жизни.

В материале Гасановас рассказывает, что многие литовцы, наслушавшись разговоров о темпераменте славянских женщин, ездят в Беларусь и Украину, но теперь, когда заработали электронные визы, появилось новое направление – Петербург.

По его словам, в Северную столицу съезжается немало студенток из провинциальных городов, которым трудно выжить в мегаполисе: нужны деньги, а родительских переводов и стипендии не хватает. И они начинают вешаться на прибывших туристов.

«Каждый вечер они в красивой одежде, с уложенными волосами, тщательным макияжем выходят на охоту. Садятся к стойке либо по одной, либо парами, заказывают по коктейлю и смакуют его. Все это время они озираются по сторонам. Осматривают каждого вошедшего. Если видят возможную «жертву», строят глазки или жестом подзывают к себе», – экспертно описывает литовский журналист.





Если мужчина не понимает, в чем дело, девушка сама подсаживается к нему и пытается продать свои услуги любой ценой. Торг на понижение может свести цену с 35 евро в час до 21. Ведь на самом деле они мечтают выйти замуж за иностранца. В особом почете литовцы, уверяет Гасановас.

«Американец или европееец – для молодых девушек это билет в другой мир. Ведь если отношения будут развиваться в правильном русле, то дело пахнет новым паспортом – ЕС или США, – пишет журналист. – Литовцы уже успели отличиться среди местных девушек. Конечно, хвастаться тут нечем, но нас называют людьми западными, хвалят за вежливость, ухоженность и говорят, что мы щедрые»,

Напомним, что с 1 октября, когда начала работу упрощенная форма подачи документов на визу, в Северную столицу и Ленинградскую область приехали порядка 16 тысяч туристов. Подробнее о том, как работает эта система, читайте в статье «Фонтанки».