В воскресенье синоптики обещают Ленобласти мокрый снег, а Петербургу - дождь

Нестабильная погода продолжает держать в тонусе жителей Петербурга и Ленобласти. Пока в городе сохраняются плюсовые температуры, в регионе ждут мокрый снег.

Согласно прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 17 ноября в Петербурге ожидается небольшой дождь. Столбик термометра днём поднимется до +8, ночью опустится до +1.

На сайте МЧС Ленобласти со ссылкой на синоптиков сообщается, что в воскресенье в некоторые районы региона придёт дождь с мокрым снегом. Днём воздух прогреется до +8, ночью похолодает до -1.



