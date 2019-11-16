СК исключил криминальный характер в смерти лидера «Новой России» Никиты Исаева

Следственный комитет начал проверку после смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева в вагоне поезда Тамбов — Москва. Об этом сообщили в столичном межрегиональном управлении СК на транспорте 16 ноября.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — отметили в ведомстве и уточнили, что трагедия произошла в присутствии гражданской супруги.

Лидер движения «Новая Россия» и директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни. Он умер в поезде Тамбов — Москва, по дороге из командировки. По одной из версий, причиной резкого ухудшения самочувствия могли стать проблемы с сердцем.



