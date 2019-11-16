Пилот пытался избежать падения на жилые дома. У аварийно приземлившегося под Петербургом самолёта отказал двигатель

Причиной жёсткой посадки частного самолёта во Всеволожском районе Ленобласти мог стать отказ двигателя. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает 47news 16 ноября.

По предварительным данным, самолёт осуществлял учебный полёт. Пилот стартовал с аэродрома в деревне Манушкино в 10 километрах от места жёсткой посадки.

«Говорит, заглох двигатель, а поскольку летел над коттеджами, то пытался избежать падения на жилые постройки, вот и ушёл в забор. Сам живой, сразу стал на аэродром отзваниваться, откуда взлетел. Пассажирка вроде была, ее увезли на скорой. Вокруг бензином пахнет», – рассказал очевидец Алексей.





В правоохранительных органах уточнили, что удостоверение и свидетельство лётной годности у пилота в порядке.

Самолёт совершил аварийную посадку около 13.30 на грунтовке у жилмассива Карьер-Мяглово.