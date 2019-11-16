Древние греки и фараоны станцевали на Банковском мосту в защиту грифонов от варваров-вандалов

Студенты 4-го курса РГИСИ и СПбГЭУ в костюмах фараонов и древних греков устроили танцы на Банковском мосту. Флешмоб под названием «Только без рук» посвятили защите грифонов от вандалов.

25-минутный спектакль 16 ноября перенес жителей Петербурга в древний Петрополис, где уже почти 200 лет с любовью и нежностью сохраняют прекрасных грифонов, уберегающих город от бед. Помешать им попытались вандалы, но были встречены богиней Немизидой. Завершилось действо танцем под песню Can't touch this.





На протяжении многих десятилетий в Петербурге есть легенда о том, что прикосновение к золотым крыльям и лапам грифонов Банковского моста приносит удачу. Под влиянием мифа жители и гости города наносят значительный урон памятнику, открытому после реставрации меньше полугода назад. С июля на грифонах уже зафиксировано множество повреждений, частично утрачена позолота на крыльях скульптур. Кроме того, скульптуры были облиты неизвестным химическим составом, расписаны граффити, на ограждение моста периодически вешают замки.

Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова с 1826 года. Построен по проекту инженеров Василия Треттера и Василия Христиановича. Грифонов создал скульптор Павел Соколов. Реставрацией моста занимался «Пилон», стоимость работ составила 35 млн рублей.