«Не хотим делать бизнес на трагедии». Книги Соколова о Наполеоне изымают из продажи в Испании, хотя спрос растёт

Книги бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова после его признания в убийстве аспирантки изымают из продажи в Испании.

На своем сайте издательство Desperta Ferro 16 ноября сообщило, что убрало из каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры книги петербургского историка «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799—1805 годы».

Как уточнил соучредитель издательства, историк Хавьер Гомес в беседе с РИА Новости, после новостей об убийстве Анастасии Ещенко в Петербурге спрос на издание вырос, но, несмотря на это, было принято решение снять книгу с продажи.

«Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания», — заявил он.





Напомним, что 15 ноября Соколов в ходе следственного эксперимента рассказал, как избавлялся от улик на набережной реки Мойки. А подруга Ещенко выложила в открытый доступ переписку с ней, в которой упоминается роман между студенткой и известным бонапартистом.

Саму жертву историка сегодня похоронили на родине в станице Старовеличковской Краснодарского края.