«Не хотим делать бизнес на трагедии». Книги Соколова о Наполеоне изымают из продажи в Испании, хотя спрос растёт
Книги бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова после его признания в убийстве аспирантки изымают из продажи в Испании.
На своем сайте издательство Desperta Ferro 16 ноября сообщило, что убрало из каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры книги петербургского историка «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799—1805 годы».
Как уточнил соучредитель издательства, историк Хавьер Гомес в беседе с РИА Новости, после новостей об убийстве Анастасии Ещенко в Петербурге спрос на издание вырос, но, несмотря на это, было принято решение снять книгу с продажи.
«Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания», — заявил он.
Напомним, что 15 ноября Соколов в ходе следственного эксперимента рассказал, как избавлялся от улик на набережной реки Мойки. А подруга Ещенко выложила в открытый доступ переписку с ней, в которой упоминается роман между студенткой и известным бонапартистом.
Саму жертву историка сегодня похоронили на родине в станице Старовеличковской Краснодарского края.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».